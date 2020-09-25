مصرع أم وطفلتيها تحت عجلات القطار بالمحلة أثناء عبورهن للقضبان

لقيت ربة منزل وطفلتيها مصرعهن بعد أن دهسهن قطار القاهرة المنصورة بمنطقة منشية البكري التابعة لقسم ثان المحلة، حيث انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفي المحلة العام. تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطاراً من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بمصرع 3 أشخاص أسفل عجلات القطار بمنطقة منشية البكري. انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتبين اصطدام قطار القاهرة المنصورة بسيدة وطفلتيها أثناء عبورهن للقضبان، تم التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

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