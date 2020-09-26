سميرة سعيد فى أحدث صورة لها: لما تكون الأمور صعبة اضحك من القلب

شاركت الديفا سميرة سعيد متابعيها على موقع إنستجرام بصورة جديدة لها وهى فى قمة الضحك، الأمر الذى ربما يعكس حالتها حالياً، حيث علقت على الصورة بنصيحة لمتابعيها: "عندما تكون الأمور صعبة.. اضحك من القلب حتى تتحسن".

وكانت الفنانة سميرة سعيد أحيت حفلا غنائيا أون لاين عبر تطبيق "تيك توك"، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حساباتها الرسمية على منصات السوشيال ميديا خاصة "تويتر"، صورا من خلال حفلها الغنائي، إذ ظهرت بإطلالة شبابية لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها ومعجبيها على مواقع التواصل الاجتماعى.



سميرة سعيد فى أحدث صورة لها

وتألقت الديفا سميرة سعيد أثناء إحيائها لأولى حفلاتها التي تبث على طريقة "أون لاين" من خلال تطبيق تيك توك، حيث بدأت الحفل بأغنية "هوا هوا"، وظهرت خلال الحفل بإطلالة كاجوال بسيطة وأنيقة وظهرت عليها معالم السعادة بوقوفها على المسرح من جديد رغم عدم وجود جمهور.

وقالت الديفا سميرة سعيد: "في البداية أحب أعبر عن شعورى بالسعادة بأنى رجعت أغنى من تانى، لأن بقالنا كتير قاعدين في بيوتنا بسبب جائحة كورونا، وأنا سعيدة إن أخيرًا وقفت على المسرح صحيح مفيش جمهور لكن حب الناس بيوصل برده حتى لو من خلال الكاميرات وأنا سعيدة جدًا وبشكر تيك توك على الفرصة دى".

وقدمت الديفا سميرة سعيد مجموعة كبيرة من أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائى على مدار ساعة متواصلة بجانب أغنيات البومها الأخير "أيام حياتى" منها، قد الكلمة، هو طيب معاكى، ايوة أتغيرت، بشتقالك ساعات، سوبر مان، واحشنى بصحيح، محصلش حاجة، على البال، بالسلامة، يوم ورا يوم.

