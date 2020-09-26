منافس الأهلى.. جماهير الوداد تهاجم إدارة النادى بسبب صفقة ابن زيدان

أثارت التقارير الصحفية، التى أشارت إلى أقتراب الوداد المغربى، من ضم إنزو زيدان، ابن أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، المدير الفنى الحالى لفريق ريال مدريد، غضب قطاع كبير من جماهير النادى المغربى، التى ترى أن الصفقة ليس لها قيمة فنية تعود على الفريق، وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية"، أن جماهير الوداد، عبر مواقع التواصل الإجتماعى، هاجمت إدارة النادى، التى اقتربت من التوقيع مع إنزو زيدان، خلال الساعات القليلة المقبلة، لتعزيز صفوف الفريق، وأضافت الصحيفة، أن جماهير الوداد، ترى أنها صفقة عديمة القيمة الفنية للفريق، خاصة وأن اللاعب لم ينجح خلال مشواره الكروى مع أى فريق لعب ضمن صفوفه، وأخرهم فريق ألميريا الإسباني.

وكان انزو زيدان قد بدأ مسيرته الكروية في فريق ريال مدريد ج ثم ريال مدريد كاسيتا ثم انضم للفريق الأول في موسم 2016-2017، وانتقل بعد ذلك إلى ديبورتيفو ألافيس وانضم بعدها إلى لوزان ومنه انتقل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، الذى كان يلعب ضمن صفوفه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلى.

فى سياق أخر، تعادل الوداد، سلبيا، مع غريمه التقليدي فريق الرجاء، مساء أمس الخميس، فى ديربى الدار البيضاء، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المغربي.

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر المقبل فى الدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 من نفس الشهر، فى القاهرة، كما يلعب الرجاء مع الزمالك، فى نفس الدور، وتقام مباراة الذهاب 18 أكتوبر فى المغرب، بينما ستقام مباراة الإياب فى مصر، يوم 24 من نفس الشهر.



