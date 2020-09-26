صور.. محمد حماقى يتألق بحفل اليوم الوطنى السعودى الـ90

أحيا المطرب محمد حماقي حفلا غنائيا في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90، وقدم من خلاله عدد من اغانيه الذى تفاعل معها الجمهور، وأقيم الحفل على مسرح الجمان، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بدعم من هيئة الترفيه السعودي.













ويواصل النجم محمد حماقي على قدم وساق تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد الذي من المقرر طرحه خلال موسم الشتاء القادم، والذي يتعاون فيه مع عدد كبير من صناع المزيكا، ومنهم عزيز الشافعي وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وعمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادي، تميم، وتوما ومدين وغيرهم. وكان حماقي قد طرح الشهر الماضي أغنية جديد منفردة تحمل اسم «هو ده حبيبي» التي تعاون فيها مع كل من تركي آل الشيخ الذي كتب كلمات الأغنية، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي تميم، وجيتار شريف فهمي.

















وكان النجم محمد حماقى قد احتفل بوصول نسبة مشاهدة ألبومه "كل يوم ‏من ده" على موقع "يوتيوب" إلى 500 مليون مشاهدة، وكتب عبر ‏حسابه بموقع "إنستجرام" "500 مليون شكرًا.. نصف مليار مشاهدة ‏على يوتيوب وأنغامى خلال عام ونصف فقط".

وتضمن الألبوم 20 أغنية، وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالى: ‏يتضمن 10 أغانى "يزلزال"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، ‏و"عيونه سهرانة"، و"صور"، و"أعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"ياغربة"، ‏‏"البداية"، و"يا ستار"، و"قدام الناس"، ‏‏"كفاية حلول وسط"، "راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لاعتاب ولا ‏حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زى ما حنا"، ‏و"قالو عنك"، "خدنى إليك‎"



