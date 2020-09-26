وانقلب السحر على الساحر.. حملات للسخرية من دعوات الجماعة الإرهابية بعد منشوراتهم المفبركة.. هاشتاج "الإخوان كذبة وانتهت" لفضح تد...

لم تتصور الجماعة الإرهابية أن حشدها المفبرك عبر منصات السوشيال ميديا من أجل إثارة الشغب والفوضى، سيتحول إلى تريند سخرية من تداعياتهم وأكاذيبهم المستمرة التي أصبحت حديث الساعة، فأصبحت تغريداتهم ومنشوراتهم محط سخرية من الكثيرين، لاتباعهم نفس السيناريو "الهابط" في الترويج لأكاذيب الحشد الذي أصبح وهم كبير.

فمنذ اللحظة الأولى التى يدشن فيها الإخوان هاشتاجات معادية للدولة وللشعب المصرى، يسارع الكثير من المصريين على المشاركة فى التعليقات من أجل فضحهم على نفس الهاشتاج الذى يدشنوه، ليظهروا أمام الرأى العام العالمى بشكل فاضح.

وانتشرت خلال الفترة الأخيرة عدد كبير من الهاشتاجات التي تسخر من تضليل الجماعة الإرهابية للشعب المصري، والذي شاركوا فيه بحقائق المنشورات التي يتداولونها، فهناك البعض من أفراد الجماعة الإرهابية ينشرون صور من احتجاجات ومظاهرات سابقة للترويج بأنها أحداث شغب اليوم، وهو ما يساهم في فضحهم بشكل أكبر بعد ان يشارك أحد المغردين بحقيقة الصور التي تعود لسنوات طويلة.



تغريدة تفضح الاخوان



تغريدة ضمن الهاشتاج



تغريدة فاضحة للجماعة الارهابية



هاشتاج فضح الاخوان

ومن ضمن الهاشتاجات التي تصدرت اليوم قوائم الأكثر تغريداً وتدويناً "الاخوان كذبة وانتهت"، والذي ضم عشرات الآلاف من التغريدات خلال ساعات قليلة للسخرية من منشورات الإعلاميين الهاربين التابعين للجماعة الإرهابية الذين يبثون سمومهم ضد الشعب المصري من قطر وتركيا.

وكتب أحد المشاركين فى الهاشتاج: " كذبوا ثورة يونيو، كذبوا قناة السويس الجديدة، كذبوا وجود الطرق الجديدة، كذبوا بناء المدن الجديدة، كذبوا العلاج المجاني، كذبوا الأزهر وهاجموه، كذبوا كل المشاريع اللي اتعملت، كذبوا كل حاجة، حتى الشهداء قالوا عليهم كذبة كبيرة، همه عايشين ع فكرة الكذبة، مع إن الحقيقة إن الإخوان كذبة وانتهت".

وشارك آخر قائلاً: "الشعب المصرى علم علي قفا الإخوان"، فيما فضحت إحدى المشاركات بالهاشتاج التنظيم الإرهابى، وكشفت في تغريدة لها بعض التدليس الذي يطلقه أفراد الجماعة الإرهابية الذين نشروا صور من إحدى المظاهرات السابقة على أنها احتجاجات قائمة فى بعض المناطق، وكتبت قائلة: "ويستمر التدليس دى مظاهرة في 2013 ، السنة اللي فاتت استخدموا الفيديو و ركبوا عليه صوت هتاف ارحل، والسنة دى يستخدموا نفس الفيديو ومركبين عليه صوت هتاف السيسي عدو الله، شوفوا الفيديو فى صفحة الإخوانجي الكذاب وفي اليوتيوب وهتعرفوا إزاى بيركبوا أصوات على فيديوهات قديمة". وكان قد احتل هاشتاجى "هنفضح الإخوان"، و"السيسى يهزم التنظيم الدولى"، قائمة تريند تويتر فى مصر، بآلاف التغريدات والتدوينات، وتفاعل الكثير من المواطنين مع الهاشتاجين على تويتر، ردا على دعوات الإخوان الخبيثة للتظاهر، حيث سخر أحدهم من دعوات المقاول الهارب للتظاهر غدا قائلا: "نازلين جنينة الحيوانات نشوف القرد وكده". ورد مواطن على دعوات الإخوان قائلا: "السيسي أسد مصري زعيم والجيش سيف بتار ما يلين.. والإخوان من أبوهم مجرمين بلا وطن ولا دنيا ودين.. ومصر العروبة والشعب الأمين ومصر الأمان في كل حين".



















