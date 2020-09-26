المرور تعيد فتح كوبرى تحيا مصر بعد انتهاء الصيانة

أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة، منذ قليل، فتح كوبرى تحيا، بعدما أغلقته للصيانة، وسط تعيين كافة الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، ومتابعة حركة السيارات منعا للزحام.

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أعلنت مساء أمس عن تعيين خدمات مرورية، تزامناً مع تنفيذ أعمال القياسات السنوية للكابلات المعدنية الخاصة بتعليق كوبرى تحيا مصر، والذى تطلب غلق كامل بالتناوب فى الاتجاهين مع تشغيل الإتجاه الآخر، ونسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركة المنفذة فى وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

