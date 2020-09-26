مصرع رضيعة سقطت من شرفة عقار أثناء لهو شقيقها معها بحلوان..والتحريات تدين الأم

كشفت تحريات مباحث القاهرة، فى واقعة وفاة طفل رضيعة على يد شقيقها 10 سنوات، أن الأم"د. ف"، ربة منزل، والدة الطفلة تركتها فى غرفة مع شقيقها "ي. ع"، 10 سنوات، داخل شقتهم فى منطقة حلوان، وذهبت للتسوق مع سيدة من أقرابها لشراء مستلزمات المنزل، وأثناء ذلك استقبلت مكالمة من نجلها بأنه أثناء لهوه مع شقيقته، سقطت شرفة العقار.

أضافت التحريات، أن الام توجهت لشقتها ووجدت طفلتها ملقاة على الأرض ومصابة بكدمات، وأخذت طفلها وذهبت إلى المستشفى لتكتشف وفاتها، وبسؤال شقيقها عن سبب سقوطها من الشباك أخبرها بأنهما كانا يلعبان وسقطت أثناء اللعب.

واوضحت التحريات، أنه تم القبض على والدة الطفل بتهمة الأهمال، بعدما أقرت بأنَّ طفلها لم يقصد قتل شقيقته، حيث اعتادت تركهما بمفردهما لشراء مستلزمات المنزل.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من المستشفى العام، باستقبالها جثة الطفلة "ج. ع.ع" 10 أشهر" مصابة بكدمات وتورم في جسمها، والاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة، وانتقل رجال المباحث الى المكان، وتم القبض على الأم لتركها الشقة والتسبب فى قتل الرضيعة على يد شقيقها الصغير اثناء اللعب معاها.

