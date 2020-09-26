الهلال السعودى يدرس اللجوء للمحكمة الرياضية بعد استبعاده من دورى أبطال أسيا

كشفت تقارير صحفية، عن نية الهلال السعودي، الذهاب إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، فى حال رفضت لجنة الإنضباط بالاتحاد الأسيوى لكرة القدم، مذكرة الإحتجاج التى تقدم بها الزعيم السعودي، بعد إقصاءه من دورى أبطال أسيا، وأعلن الهلال السعودي، الجمعة، عن تقدمه بمذكرة احتجاج رسمية، إلى الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، على خلفية استبعاده من مسابقة دورى أبطال أسيا، خلال الموسم الحالى 2019 – 2020، وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة الهلال، استعانت بعدد من المحامين الدوليين، لأخذ استشارتهم في مذكرة الاحتجاج التي تقدمت بها إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي.

أضافت الصحيفة، أن أغلب التوصيات، التى خرجت بها إدارة الزعيم السعودي، من المحامين جاءت بالوصول إلى أعلى مرحلة قضائية، وهي محكمة التحكيم الدولية "كاس"، حال رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد الأسيوي الاحتجاج.

واعتبر الاتحاد الأسيوي، الهلال منسحباً من دورى أبطال أسيا، وإلغاء جميع نتائجه، بعد أن قام بتقديم قائمة تضم 11 لاعباً لمباراة شباب الأهلي الإماراتي، وذلك بحسب المادة 6 من تعليمات دوري أبطال آسيا، وبالتالي تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي إلى دور الـ16.

وكانت بعثة فريق الهلال السعودي، فى قطر، قد تعرضت لهجوم من فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى تسبب فى إصابة أكثر من 15 لاعب بالفيروس، بالإضافة إلى رازفان لوشيسكو، المدير الفنى للفريق.

وتشترط قوانين دوري أبطال آسيا، أن لا تقل قائمة كل فريق عن 13 لاعباً على الأقل لإقامة المباراة، إلا أن قائمة الهلال ضمت 11 لاعبا فقط منهم 3 حراس مرمى.

جدير بالذكر أن، فريق الهلال السعودي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة، من دورى أبطال أسيا، بعد تفوقه على فريق أوراوا ريدز اليابانى.



