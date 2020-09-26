محمد فضل: الأهلى سبق الأندية فى الحصول على رخصة الاحتراف

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن تكلفة تطوير مدخل الجبلاية لم تتجاوز الـ100 الف جنيه كاشفاً أن الأهلي سبق جميع الأندية في الحصول على رخصة النادي المحترف، وقال محمد فضل في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"محمود سعد وضع تصور لانطلاق دوري الأكاديميات في كل المراحل السنية ولدينا خطة جيدة لتطوير ملف الكرة النسائية"

وتابع محمد فضل أن اتحاد الكرة يسعى دائماً لحماية الأندية المصرية والحفاظ على حقوقها على المستوى القاري، معلقاً :"اكدنا للاتحاد الافريقي اننا ندعمه واننا جاهزين لاستضافة أو تنظيم أي حدث رياضي خلال الفترة المقبلة"

وأضاف محمد فضل أن بدايته في لعب كرة القدم كانت من خلال نادي الصيد ثم النادي الاهلي مؤكداً أن علاقته بالنادي الأحمر جيدة للغاية ولكنه الان يعمل في العمل العام وسيعود في وقت ما لموقع الجماهير.

وشدد محمد فضل أن حسام غالي قائد النادي الأهلي السابق يعد واحد من أهم الكوادر في الكرة المصرية حالياً مؤكداً أنه يرتبط معه بعلاقة قوية سواء على المستوى الشخصي أو المهني.

