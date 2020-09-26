شريف إكرامى عن استعانة الأهلى بخدماته فى دورى الأبطال: أنا على ذمة بيراميدز

علق شريف إكرامى حارس بيراميدز الجديد، على إمكانية استعانة الأهلى بخدماته، فى بطولة دورى أبطال أفريقيا حال تعرض الحراس الحاليين لأى أزمة قبل مواجهة الوداد المغربى، حيث قال الإعلامى أحمد شوبير: "المفاجأة أن الأهلى سوف يستعين بالحارس حال تعرض الحراس المقيدين بالقائمة الأفريقية لأى أزمة تعطلهم عن المشاركة"، وأضاف شوبير، "يعنى مثلا لو حصل حاجة للحراس على الفور سوف يستعين الأهلى بشريف إكرامى المقيد أفريقياً ويحق له المشاركة مع المارد الأحمر فى مباريات دورى الأبطال الأفريقى بداية من مواجهة الوداد المغربى فى أكتوبر المقبل".

وقال إكرامى خلال المؤتمر الصحفى لتقديمه أمام وسائل الإعلام: "انا أُبلغت رسميا بانتهاء مشواري من النادى الاهلي ولو الأهلي طلب عودتي انا حاليا على ذمة نادي أخر وكل التقدير ليهم وقرارهم هيكون في صالحي اكيد، لكن لم أتوقع حدوث هذا الأمر.. لما مشيت من النادى الاهلي انتهت علاقتي بيه ومن ٤ سنين فاتت مكنش في دماغي انهي مسيرتي بره النادي الأهلي ولكن الظروف بتتغير، انا اتكلمت بمنتهي الشفافية علي تويتر واظن الرسالي كانت واضحة".

أضاف حارس بيراميدز الجديد: "تربطني علاقة صداقة بعمرو بسيونى وممدوح عيد، واشكر عمرو مخصوص ان تفهم رغبتي ان اخد وقتي وفترتي في اانتقالي بيراميدز، هدفي أن أي فريق هكون فيه لابد يكون فيه أهداف وطموحات، ولما اتكلمت معاهم حسيت ان الناس دي عندها أهداف وتحديات، وانا كنت حابب اعلن الصفقة اخر الموسم، واشكرهم على وضوحهم معايا، وهنحقق الموسم اللي جاي أهداف كبيرة محققنهاش مع بعض".

وأعلن بيراميدز التعاقد رسيمًا مع شريف إكرامى لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد أن انهى الحارس علاقته بالنادى الأهلى بنهاية الموسم الجارى.

ويمتلك شريف اكرامى مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات فى القلعة الحمراء، منذ كان ناشئا فى الأهلى، حتى إعلان الرحيل فى مسيرة دامت 23 عاما.

يبلغ شريف إكرامى من العمر 37 عا، وتبلغ القيمة التسويقية 300 ألف يورو، انضم شريف للفريق الأول للأهلى عام 2004، حقق 18 بطولة مع الأحمر، بطولة الدورى 7 مرات، كأس مصر مرة واحدة، السوبر المصرى 5 مرات، دورى أبطال أفريقيا مرتين، كأس الكونفدرالية مرة واحدة، السوبر الأفريقى مرتين.

