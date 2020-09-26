التحقيقات تكشف تفاصيل اشتعال النار فى مخزن مستشفى خاص بشارع فيصل

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل الحريق الذى اندلع داخل مستشفى خاص بمنطقة فيصل، حيث تبين أن ماس كهربائى بمحول كهرباء داخل مخزن تابع للمستشفى أدى إلى نشوب الحريق، وعلى الفور حاول العاملين بالمستشفى التعامل مع النيران وأبلغوا رجال الحماية المدنية.

وتابعت التحقيقات، أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على النيران، والقيام بعمليات التبريد والتعقيم، فيما تولى رجال المعمل الجنائى رفع الأدلة الجنائية من موقع الحريق، لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد المستشفيات، بمنطقة فيصل، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتبين أن الحريق اشتعل بمخزن تابع للمستشفى، تمت السيطرة عليه، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررا للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة ، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

