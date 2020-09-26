مرتضى منصور يطالب علاء بعدم تكرار احتفال ساسى ويرفض مصطلح أولاد النادى

وجه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رسالة لمحمود علاء، مدافع الفريق، بسبب طريقة الاحتفال التى قام بها بعد إحرازه هدفًا فى مباراة طنطا، التى جمعت الفريقين فى الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، قائلاً: "بضيع ركلة جزاء يا محمود يا علاء ماشى ولكن أحرزت هدفا برأسك، ولم يكن يستدعى الأمر أن تفعل حركة فرجانى ساسى، مع احترامى يعنى أنت بتواجه طنطا مع كامل احترامنا لهم وفوق دماغنا، واحنا نفسنا طنطا يستمر هو فريق محترم وأسوان أيضًا وسيبك من احتفال ساسى".

تابع مرتضى منصور حديثه مع لاعبى الزمالك: "ربنا يوفقكم فى مباراة الجونة والمباريات التى تليها، وأريد من قائد الفريق إخطار المشرف على الكرة والمدير الإدارى أحمد زاهر أول بأول بشكل فورى حتى لا تتراكم الأموال فإخطرهم بشكل فورى بهذه المستحقات لأننى لم أكن متواجدًا دائمًا بسبب انشغالى بانتخابات مجلس النواب فى الفترة الجارية، وذلك حتى نتمكن من صرف مستحقات الفوز بشكل فورى للاعبين".

أشار رئيس الزمالك إلى أن الفريق أمامه مباراة هامة أمام الرجاء البيضاوى المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، قائلاً: "ربنا كرمكم واتعادلتم أو فزتم فى الذهاب بالمغرب بعدها ربنا سيكرمكم بعدها فى مباراة الإياب ونتأهل للنهائى"، مضيفًا: "طلع كل طاقتك أنت ستواجه أيًا كان الأهلى فزت عليه من قبل الوداد البيضاوى أخذنا منه بطولة من قبل فلم يكن أمامكم صعوبات، ولكن الأهم أن تخوضوا هذه المباريات وأنتم ببال مُستريح"، مُختتمًا: "أنا أعلم معاناتكم جيدًا انتم لا تستطيعوا العودة لبيوتكم بسبب ضغط المباريات"، فيما توجه بالحديث لطارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للزمالك قائلاً له: "أنتم أولاد النادى لا تعودوا وتقولو ليٌ مصطلح أولاد النادى على لاعبين أخرين ماذا فعلوا هؤلاء للزمالك، نشكركم على الفترة الماضية وأشكر اللاعبين".

