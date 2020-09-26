تقام اليوم السبت 26 – 9 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالى 2019-2020 وذلك بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها مباريات الجولة الثالثة في الدوري الانجليزي الممتاز ، كذلك الدوري الاسباني والإيطالي، وعلى الصعيد المحلي يلعب الأهلي ضد طنطا في الدوري الممتاز، إلى جانب مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا. مواعيد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز اليوم برايتون ضد مانشستر يونايتد 1:30 ظهرا على قناة beIN SPORT FR HD1 كريستال بالاس ضد إيفرتون 4 عصرًاعلى قناة beIN SPORT FR HD1 وست بروميتش ضد تشيلسي 6:30 على قناة beIN SPORT MAX بيرنلي ضد ساوثهامبتون 8:30 على قناة beIN SPORT FR HD2 مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم ألافيس ضد خيتافي 1 ظهرا على قناة beIN SPORT FR HD3 فالنسيا ضد هويسكا 4 عصرًا على قناة beIN SPORT FR HD3 إلتشي ريال سوسيداد 6:30 على قناة beIN SPORT 3 ريال بيتيس ضد ريال مدريد 9 على قناة beIN SPORT FR HD3 مواعيد مباريات الدوري الايطالي اليوم تورينو ضد أتالانتا الساعة 3 على قناة beIN SPORT FR HD4 سامدبوريا ضد بينفينتو الساعة 6 على قناة beIN SPORT FR HD5 كالياري ضد لاتسيو الساعة 6 على قناة beIN SPORT 4 إنتر ميلان ضد فيورنتينا الساعة 9 الا ربع على قناة beIN SPORT FR HD4 مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم باير كوزن ضد لايبزيج الساعة 3 ونصف عصرا أرمينيا ضد كولن الساعة 3 ونصف عصرا مونشنجلادباخ ضد يونيون برلين الساعة 3 ونصف عصرا ماينز ضد شتوتجارت الساعة 3 ونصف عصرا أوجسبورج ضد بوروسيا دورتموند الساعة 3 ونصف عصرا شالكه ضد فيردر بريمن الساعة 6 ونصف مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم سانت إيتيان ضد رين الخامسة عصرا مارسيليا ضد ميتز التاسعة مساء مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم طنطا ضد الأهلي الساعة 8 مساء مواعيد مباريات دوري أبطال اسيا اليوم الأهلي السعودي ضد شباب أهلي دبي الاماراتي الساعة 4 إلا ثلث عصرا باختاكور الأوزبكي ضد استقلال طهران الايراني الساعة 8 الا ربع مساء.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 26 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.