وصلة "هزار" بين مرتضى منصور ولاعبى الزمالك.. وساسى يؤكد انتماءه لميت عقبة

طالب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، من لاعبى الفريق الأول الاجتهاد فى الفترة المقبلة مع المدير الفنى الجديد للأبيض، البرتغالى جايمى باتشيكو، الذى سيتولى القيادة الفنية للزمالك للمرة الثانية فى تاريخه، عقب مباراة الجونة، التى ستقام يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة.

قال مرتضى منصور فى فيديو مسجل مع لاعبى الزمالك عبر الموقع الرسمي للناد: "شدوا حيلكم مع المدرب الجديد وهناك لاعبين يعرفونه وتعاملوا معه من قبل، مثل مصطفى فتحى ويوسف أوباما ومحمود جنش وحازم إمام، ومحمد أبو جبل أيضًا"، وداعب مرتضى منصور اللاعبين بسؤال محمود جنش ومحمد أبو جبل عن سبب تسميتهما بهذا الأسم، ليرد أبو جبل قائلاً: "نسبة إلى عائلتى أبو جبل فى أسيوط".

وواصل رئيس الزمالك حديثه مع لاعبى الزمالك ومازح كلاً منهم بسؤاله عن مكان نشأته فى محافظات مصر المختلفة، حتى وصل إلى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، التى كانت إجابته مفاجأة ليرد قائلاً: "من ميت عقبة"، فى إشارة منه لانتماءه لنادى الزمالك، ثم توجه مرتضى منصور بسؤال إلى ساسى قائلا:"لو قولت ليا كاسونجو سرحان في إيه هديك 5 آلاف جنيه لأن هوا نفسه مش عارف سرحان في إيه"، ليرد ساسى إن لديه العلم ولكنه لن يقول ثم رد الحاضرين بالجلسة إن كاسونجو يعد رئيسا لأحد الأندية فى الكونغو ليواصل مرتضى منصور مازحاً مع الكونغولى كابونجو كاسونجو بسؤاله عن إنه يعطى اللاعبين مستحقاتهم من عدمه قائلا:"واضح يا كاسونجو إنك هربان هنا"، ليرد ساسى قائلا:"مرة فريق كاسونجو فى الكونغو كان بيكسب وهيصعد للدرجة الأعلى قام مغير المدرب حتى لا يعطى للمدرب مكافأة".

وشدد مرتضى منصور على لاعبى الزمالك أن البرتغالى باتشيكو سيصل إلى القاهرة، صباح السبت، قائلاً لهم: "أى لاعب شعر بالظلم عن الفترة الماضية أو التى سبقتها هذا مدرب جديد سيأتى ويتابع الجميع وإن شاء الله عقب تتويجنا بالكأس هو من سيقول من سيبقى ومن سيرحل"، اختتم: "ربنا يوفقكم إن شاء الله، سيحضر مدرب جديد وعليكم جميعًا أن تجتهدوا لأن هذا مدرب جديد سيأتى ويشاهدكم جميعًا وهو من سيضع التشكيل ويحدد من الذى سيرحل ومن سيبقى فعليكم أن تبذلوا قصارى جهدكم".

