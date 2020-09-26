عمرو أديب ينشر صور "تسول" إعلاميو الإخوان لوزير الداخلية التركي للحصول على الجنسية التركية.. طلبوا تشكيل لجنة اتصال دائمة معهم ي...

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يوم الخميس، توجه وفد إلى أنقرة، بحضور أيمن نور، وحسام الشوربجي نائب رئيس الجالية المصرية، وحمزة زوبع، وإسلام الغمري ممثلا عن الجمعية الإسلامية، إلى وزارة الداخلية التركية، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الزيارة هو الحصول على التعليمات كاملة، لخططهم الفترة القادمة.

وأضاف عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "أيمن نور قالهم ده الوقت المناسب عشان تاخدوا الجنسية التركية، وفي ناس منهم هتموت وتاخد الجنسية، وخصوصا أن الفترة اللي فاتت أن في احتمال أن يحصل تقارب مصري تركي، وده خلالهم يهروا وتبقى حالتهم صعبة، دول مش بيشتغلوا من خلال ظابط ولا حاجة، لا دول بيروحوا للوزير على طول".

وتابع: "هما لما يوشوفوا الصور دي هيتجننوا، الاجتماع ده استمر ساعتين، واتكلموا في الإفراج عن إخوان كانوا هربانين وعاوزين يروحو تركيا، ووزير الداخلية وعد بالنظر في كل طلبات الجنسية المقدمة وحلها خلال 6 أشهر، فكروني بخيرت الشاطر لما راح الإمارات وركنوه في الأوتيل 4 أيام، وبعدين قالهم افرجوا عن المصريين اللي هناك، الإخوان بس، يومها قالولوا متجيش هنا تاني، سكتك خضرة".

وأضاف: "الناس دي طلبت منه أنهم ياخدوا الجنسية، إنما الطلبة والعيال التانية دول مالناش دعوة بيهم يولعوا في شوارع إسطنبول".

وكشف الإعلامي عمرو أديب، عن تخلي الإعلاميين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية والعاملين في القنوات التباعة للجماعة، عن الإخواني الهارب محمد ناصر.

وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "الناس دي طلبت الجنسية التركية، والأتراك قالت مش هندي لكل الناس، فقالوا بلاش محمد ناصر، كفاية عليه الإقامة، ياعيني محمد ده كل ما حد يجي يساعده الدنيا تقف معاه، أتحداك يا محمد، معتز خد الجنسية وأنت لا، وأنت عارف ليه أنت لاه، وكلكوا عارفين معتز ليه خد الجنسية".

وقال عمرو أديب: "طلبوا من الأتراك تشكيل لجنة اتصال دائمة تضم نائب وزير الداخلية التركية وعدد من المسئولين الأتراك".



