"إبن النادى" سلاح الأهلي والزمالك لمواجهة "الفصول البايخة" من المدربين الأجانب

مثلما كان اللعب للأهلى أو الزمالك "نعمة" يحلم بها لاعبو الكرة فى مصر، كان تدريب قطبى الكرة المصرية أغلى أحلام نجوم الناديين ، وأثبت "أبن النادى" في تاريخ الأحمر والأبيض أنه المنقذ الدائم للفريقين من أزمات عنيفة كانت أغلبها بعنوان الفصول البايخة من المدربين الأجانب .

*طارق يحيى

حينما قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء لتدريب التعاون السعودى في أصعب فترات الموسم وفى عز معمعة مباريات الدوري التي يقاتل الفارس الأبيض للفوز بها جميعاً بحثاً عن لقب الوصيف في نهاية الموسم والمؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد ، لم يجد مسئولو الزمالك سوى "ابن النادى" لإنقاذ ميت عقبة من مغبة عدم الاستقرار قبل إعلان التعاقد مع البرتغالى جايمى باتشيكو.

طارق يحيى كان المنقذ للزمالك كعادته دائماً حينما يتعرض الأبيض لأى كبوة تدريبية ، يحيى قال أنه تولى المسئولية في الزمالك وهو يعلم أنها بشكل مؤقت وذلك حباً في القلعة البيضاء وأنه لا يهتم عمن يقولون عنه أنه مدرب مؤقت وأنه لا يستطيع التأخر على النادي الذي له الفضل عليه.

وتولى كارتيرون مهمة تدريب الفارس الأبيض في 3 ديسمبر 2019 ، أي منذ 287 يوماً وقاد الزمالك للتتويج ببطولتى السوبر المحلى على حساب الاهلى بركلات الترجيح في الامارات والسوبر الافريقى على حساب الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف في قطر بالإضافة لقيادة الفارس الأبيض للتأهل لنصف نهائي دوري الابطال الافريقى على حساب الترجى التونسى أيضاً

خاض الزمالك تحت قيادة كارتيرون 31 مباراة فاز في 19 وتعادل في 9 وخسر 3 لقاءات وسجل اللاعبين تحت قيادته 49 هدف وتلقت شباكه 22 هدف وأشرك 34 لاعب.

*محمد يوسف

ومع اقتراب فك الارتباط الذى يجمع الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايلر ، يظهر على السطح في القلعة الحمراء فكرة إسناد المسئولية لمحمد يوسف مديراً فنياً بشكل مؤقت لنهاية الموسم إنقاذاّ لمسيرة المارد الأحمر الأفريقية لاسيما أن يوسف هو صاحب التتويج الأخير للأهلى في موسم 2013.

وتعاقدت إدارة النادى الأهلى مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً آخر فى يونيو الماضى، وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمرفي 42 مباراة فاز في 32 لقاء وتعادل في 8 وخسر مباراتين و واحدة فى دورى الأبطال الأفريقى أمام النجم الساحلى التونسى، والثانية أمام الزمالك فى الدورى خلال أغسطس الماضى ، وسجل الفريق تحت قيادته 88 هدف .



