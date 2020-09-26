غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب اليوم.. والهيئة الوطنية تعلن كشوف أسماء المرشحين المقبولين غدا.. وفتح باب الطعن أمام محاكم ...

تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، في الساعة الثانية ظهر اليوم السبت غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد 2021، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام المحددة لتلقى أوراق المرشحين، تمهيدا لإعلان الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين المقبولين غدا الأحد.

وبدأت لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات في 29 محكمة على مستوى الجمهورية، في التأكد من توافر شروط الترشح في المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة الماضية وذلك من واقع المستندات المقدمة منهم كما تفصل في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وتعد لجان فحص طلبات الترشح اليوم السبت كشفا مستقلا بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين تم قبول أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي – إن وجد- أو كونه مستقلا، كما تعد كشفا آخر بأسماء المرشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة والصفة التي ثبتت لكل مرشح فيها وانتمائه الحزبي أو كونه مستقلا، وتعرض اللجان الكشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة غدا الأحد حيث يستمر عرض الكشوف لمدة 3 أيام وهى الأحد والاثنين والثلاثاء حيث يتم بعدها فتح باب الطعن على الكشوف أمام محكمة القضاء الإداري.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنه يحق لمن لا يجد اسمه ضمن كشوف المرشحين المبدئية الطعن على قرار استبعاده وكذا الطعن على المرشحين المقبولين أمام محكمة القضاء الإدارى خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، على ان تفصل المحكمة في الطعون وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، ويكون يوم 7 أكتوبر أخر موعدا للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات لـ"اليوم السابع"، أنه وفقا للجدول الزمنى للانتخابات البرلمان تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الأولى من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 18 أكتوبر حيث يبدأ الصمت الانتخابي، فيما تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية من يوم 18 أكتوبر وحتى يوم 1 نوفمبر حيث يبدأ الصمت الانتخابي.

وأوضحت الهيئة أنها حددت الحد الأقصى لدعاية لكل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية مبلغ 200 ألف جنيه، بينما يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا مليونان و500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 100 مقعدا فأن الحد الأقصى لسقف الدعاية مبلغ 5 ملايين جنيه وفى حالة الإعادة مليونين جنيه.

وذكرت أنه يحق للمرشحين بالنظامين تلقى التبرعات، حيث يتم تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وله ان يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5 % من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وحدد الهيئة الوطنية للانتخابات محظورات الدعاية الانتخابية والتي من أبرزها حظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل موعدها، ومنع بتنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية بالنظام الفردي فهى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.

وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.