عبر عدد من المواطنين عن سعادتهم البالغة بعد فشل دعوات جماعة الإخوان الإرهابية فى الدعوات المشبوهة للتظاهر والعنف والفوضى، مؤكدين دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وحرص المواطنون على الخروج في الشوارع للاحتفال بفشل دعوات الإخوان الإرهابية، وسط حالة من الفرحة، وقالت أحد المواطنات: "بنحب الرئيس السيسى ونعيش في أمن وآمان"، وقال مواطن أخر: "تحيا مصر.. ويحيا الرئيس السيسى".
وفيما ردد المواطنين هتافات "تحيا مصر".. و"بنحبك يا ريس".. و"يحيا السيسى"، وغيرها من الهتافات مع رفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والأعلام المصرية، حيث عبرت هذه المشاهد عن تكاتف أبناء الشعب المصرى مع الدولة المصرية في مواجهة دعوات العنف والتخريب والتظاهر.
وكانت الميادين والشوارع المصرية قد شهدت حالة من السيولة المرورية بالأمس في كل المحافظات، لتكون خير رد على دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر في إطار مخطط هذه الجماعة لنشر الفوضى والعنف، من خلال التحريض على التظاهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتفالات المصريين بالشوارع والميادين.. ومواطنة: البلد أمان وبنحبك يا سيسى.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.