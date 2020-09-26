الفصل فى الطعون على كشوف المرشحين للبرلمان 30 سبتمبر لمدة 3 أيام

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الأحد المقبل، كشوف أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2021، بالنظامين الفردي والقائمة معا ممن تم قبول أوراق ترشيحهم.

وفى هذا الإطار، نرصد الخطوات المقررة عقب غلق باب الترشح لحين الإعلان الرسمى للقوائم النهائية وبدء الدعاية المقررة فى 15 أكتوبر للمرحلة الأولى حتى 18 أكتوبر، حيث يبدأ الصمت الانتخابى، فيما تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية من يوم 18 أكتوبر وحتى يوم 1 نوفمبر حيث يبدأ الصمت الانتخابي.

وإليكم الخطوات القادمة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنيه للانتخابات :

- تتولى اللجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين والتأكد من توافر الشروط المقررة.

- كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

- تعد لجان الفحص بعد انتهاء فترة الترشح كشفا بأسماء المرشحين بالنظام.

- آخر بأسماء المرشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة والصفة التي ثبتت لكل مرشح فيها وانتمائه الحزبي أو كونه مستقلا.

- وتعرض اللجان الكشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة يوم 27 سبتمبر.

- ويستمر عرض الكشوف لمدة 3 أيام.

- ثم يفتح باب الطعن على الكشوف أمام محكمة القضاء الإدارى.

- وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقدمة اليها خلال أيام 30 سبتمبر و1 و2 أكتوبر.

- وتعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر.

- على أن يكون يوم 7 أكتوبر أخر موعدا للتنازل المرشحين لبعضهم البعض.

- ثم تنشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.