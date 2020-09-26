مباحث الأموال العامة تضبط 6 قضايا بـ 100 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون ، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (6) قضايا (تحويل أموال- إتجار فى النقد الأجنبى- نصب سفريات- إنتحال صفة- غسل أموال- كسب غير مشروع) مُتهم فيها (7) أشخاص ، ضبط فيها (647500 جنيه- 3390 يورو) كما ضُبط فيها مستندياً أكثر من (100 مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
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