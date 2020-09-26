ريال مدريد يستهدف العودة لسكة الانتصارات أمام بيتيس في الدوري الإسباني

يحتضن استاد "بينتو فيامارين" معقل فريق ريال بيتيس مباراته ضد حامل لقب مسابقة الدوري الاسباني ريال مدريد فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليجا، وهي المباراة التي يسعى الفريق الملكي من خلالها استعادة سكة الانتصارات، حيث لم ينجح بطل المسابقة في الموسم الماضي من تحقيق الفوز بأول لقاء له، واكتفى بالتعادل السلبي أمام ريال سوسيداد في الجولة الماضية، مع العلم أن الملكي تأجلت مباراته في الجولة الأولى أمام خيتافي لوقت لاحق.

ويعمل ريال مدريد على معالجة الأخطاء التي وقع بها والاخفاقات التي حدثت من بعض اللاعبين لعدم تكراراها، ويأمل بأن يحقق الفوز في هذا اللقاء من أجل الدفاع عن لقبه، والمنافسة بقوة لحصد المسابقة مرة أخرى.

ويدخل ريال مدريد المواجهة محتلًا المركز العاشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد نقطة وحيدة، بينما يأتي ريال بيتيس بالمرتبة الثانية برصيد ست نقاط، ولكن الميرنجي يملك مباراة مؤجلة.

ريال بيتيس يسير بخطى ثابته ويقدم أداء قوي، حيث حقق انتصارات وفي جعبته 6 نقاط، ويأمل في زيادة الغلة ومواصلة الانتصارات وتقديم مباريات رائعة أمام الكبار.

وخاض ريال مدريد 12 مباراة دون أن يخسر في الدوري منذ هزيمته على يد ريال بيتيس في الموسم الماضي 2/1 في الأسبوع 27 من الليجا الموسم الماضى.

وجاءت خسارة ريال مدريد أمام بيتيس في مباراة الدور الثاني بالليجا الموسم الماضي، كانت سببًا في خسارة صدارة الليجا، قبل أن يستعيدها رجال زيدان مرة أخرى والتتويج باللقب.

وفي المباريات الـ 11 الأخيرة، في دوري الموسم السباق، حقق ريال مدريد الفوز في 10 مواجهات فيما انتهت مواجهته الأخيرة بالمسابقة بالتعادل، قبل أن يتعادل مرة أخرى في مطلع الموسم الجاري، ليصل لـ 12 مباراة دون خسارة.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة مدة الـ 6 أشهر ونصف دون أن يعرف طعم الخسارة عندما يحل ضيفًا على ريال بيتيس.

