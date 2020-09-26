تشريح جثة ربة منزل عثر عليها مشنوقة بعد 3 أشهر من زواجها بالشرقية

قررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مشنوقة داخل مسكن الزوجية، بعد 3 أشهر من زواجها.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلبيس بوصول ربة منزل عمرها 18 سنة، مقيمة بندر بلبيس لمستشفى بلبيس العام، جثة هامدة إثر ادعاء شنق، وتبين أنها متزوجة منذ 3 أشهر، وتوجه ضباط مباحث مركز بلبيس، للمستشفى لمناقشة أهل المجنى عليها ومعرفة ملابسات الوفاة، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بتشريح طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

