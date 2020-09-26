الأهلي يرفض عرضاً إماراتياً لشراء محمد شريف ويغلق الباب أمام إنبى

أخطر مسئولو النادى الأهلى نظراءهم فى إنبى برفض تمديد إعارة محمد شريف، لاعب القلعة الحمراء المُعار للنادى البترولي، كما رفضت إدارة الأهلى عرضاً إماراتياً تلقاه اللاعب خلال الفترة الماضية لحاجة الفريق لجهوده فى الموسم المقبل، وأكد جهاز الكرة بالنادى الأهلى لمحمد شريف أنه سيعود للفريق قريباً بعد انتهاء الموسم الجارى، وعليه إغلاق الباب أمام كل العروض التى تلقاها مؤخراً من الخارج أو من إنبى لتمديد عقده.
من ناحية أخرى، تضم قائمة الاهلى لمباراة طنطا المقرر لها الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى الجديد بمدينة السلام فى إطار منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدورى الممتاز، 21 لاعباً هم: محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجى ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايى ومحمد هانى وعربى بدر ومحمد فخري.
وخرج من قائمة الأهلى كل من: وليد سليمان، أحمد فتحى وصالح جمعة وجيرالدو والصاعد محمد شكرى ومحمد محمود لأسباب فنية، فيما يتواصل غياب على لطفى لإصابته بفيروس كورونا، فيما عاد للقائمة قفشة وحمدى فتحى بعدما استبعادهما من مباراة الأهلى الأخيرة أمام فريق مصر التى انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة بسبب الإجهاد.
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