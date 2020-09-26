من الشركة المتحدة للجزيرة وأبواق الإرهاب: نشكركم لحسن تعاونكم وانتظروا صفعة جديدة

تجهز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مفاجأة للإعلام المعادى تكشف فيه تزييف الحقائق والكذب الذى تبثه القنوات التحريضية المعادية، كما تفضح هذه القنوات الداعمة للإرهاب والعنف، موجهة رسالة إلى قناة الجزيرة وأبواق الإرهاب، قائلة: "نشكركم لحسن تعاونكم.. وانتظروا صفعة جديدة".

وأثبت المصريون تضامنهم ودعمهم للدولة المصرية، تزامنا مع الدعوات التحريضية التى تبثها القنوات المعادية لتنفيذ أجندات تخريبية تستهدف نشر الفوضى في البلاد.

وتلقت جماعة الإخوان الإرهابية ضربة موجعة، بعد فشل محاولاتها لنشر الفوضى والعنف، وذلك فى ظل الوعى الشعبى المصرى الذى أدرك الأجندة الإرهابية التى تنتهجها جماعات الظلام.

وعلى مدار الساعات الماضية، تحولت منصات السوشيال ميديا المختلفة لحملات سخرية من الجماعة الإرهابية التي فشلت في حشدها للمرة المليون، وسارعت بالترويج عبر منافذها الإعلامية بمقاطع فيديو مفبركة يظهر من خلالها أعمال فوضي لتنفيذ مخططها الملوث ضد الشعب المصري.

وسارع عدد كبير من المدونين في تدشين هاشتاجات عبر منصة تويتر لإفشال المخطط المتكرر للجماعة الإرهابية، وللتأكيد على الروابط التي تجمع المصريين، ووقوفهم بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيطر عدد من الهاشتاجات على قائمة الأكثر تدويناً وتغريداً منها "المصريين معاك يا سيسي - الاخوان كذبة وانتهت - مصر كلها معاك يا سيسي - السيسي يهزم التنظيم الدولي – السيسي".

ولم يتوقف الشعب المصري عند فضح الجماعة الإرهابية في حملاتها الفاشلة، وحرص عدد كبير من المشاركين في استعادة التاريخ الفوضوي للجماعة في التعامل مع المصريين، حيث نشر المغردون مقاطع فيديو يظهر من خلالها عنف الجماعة في ثورة 30/6 وحملهم للسلاح في وجه المصريين لتذكير الجميع بالوجه الحقيقي للجماعة الإرهابية التي تحتمي وراء مظلة كاذبة.

ومن ضمن الهاشتاجات التي استطاعت التربع على عرش القائمة لعدة ساعات هاشتاج "السيسي"، الذي شارك فيها أكثر من 200 ألف مغرد، لتسليط الضوء على إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية مقارنة بالتخريب الذى تركته الجماعة الإرهابية عقب ثورة يونيو 2013.

