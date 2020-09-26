إيجابية تحليل المخدرات لـ3 مرشحين محتملين لمجلس النواب بالقليوبية

أكدت الدكتورة صفاء فرج الأشقر، مدير عام القومسيون الطبي بالقليوبية، أنه أثبتت التقارير الطبية الواردة من المعامل المركزية للقومسيون الطبي بالقليوبية، إيجابية 3 مرشحين محتملين لمجلس النواب بالقليوبية لتعاطيهم للمواد المخدرة من بين المرشحين الذين اجروا الفحص الطبى، وأنهم غير لائقين طبياً للترشح لانتخابات مجلس النواب.
وأضافت مدير عام القومسيون الطبي بالقليوبية، أنه تم منح المرشحين الثلاثة تظلمات لتقديمها للمعامل المركزية بوزارة الصحة، لإعادة إجراء التحاليل الخاصة بهم مرة أخرى، للتأكد من نتيجة الفحص الأول.
وأوضحت مدير القومسيون الطبى، أنه في حالة ورود نفس النتيجة بإيجابيتم لتعاطى المخدرات، سيتم إرسال التقرير لرئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة بنها الابتدائية، لاستبعادهم نهائياً من كشوف الترشح لمجلس النواب، مشيرة إلى أن القومسيون الطبي تلقى حتى الآن نتائج 243 مرشحاً تم تسليمها لهم، لتقديمها لرئيس لجنة تلقي تلقي طلبات الترشح بمحكمة بنها الابتدائية.
بدوره قال الدكتور وليد عبد المقصود مدير المعامل المركزية بالقليوبية، إن المرشحين الذين ورد نتائج تحليهم إيجابيتها لتعاطي المخدرات، لهم حق التظلم وإعادتها مرة أخري، مضيفاً بأن إعادة التحليل يكون من نفس العينة التي تم سحبها منه فى المرة الأولى، والمحفوظة داخل الحضانات بالمعامل المركزية، وليست من عينات أخرى جديدة كما يدعي المرشحين.
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