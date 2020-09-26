أشرف صبحى يشيد بتأهل ميار شريف فى بطولة رولان جاروس ويؤكد: إنجاز رياضى جديد

أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بتأهل لاعبة التنس الأرضى "ميار شريف" للدور الرئيسى من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة التنس "رولان جاروس"، إحدى أكبر البطولات العالمية للتنس فى سابقة وإنجاز رياضى غير مسبوق الرياضة المصرية.
وجاء تأهل اللاعبة ميار شريف للدور الرئيسى ببطولة "رولان جاروس"، عقب فوزها فى نهائى الدور التمهيدى على منافستها الإيطالية جوليا مونتيوني، كما تغلبت فى نصف نهائى الدور التمهيدى على الأمريكية كاتى مكنالي، وفى المباراة الأولى فازت على الكولومبية ماريا أوسوريو بنتيجة 6-4 و6-0.
وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بمواصلة التألق والأداء المتميز للاعبة ميار شريف فى مختلف البطولات الدولية التى تشارك فى منافساتها، وتقديم مستوى مُشرف فى المباريات المقبلة لها ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس لاسيما وهى أول مصرية تتأهل للدور الرئيسى ببطولة "رولان جاروس" فى إنجاز رياضي.
وأثنى وزير الشباب والرياضة على اللاعبة ميار شريف التى تعد بطلة مصر فى لعبة التنس ونجاحها فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد الفوز بذهبية منافسات التنس فى دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب العام الماضي، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد فى تاريخ اللعبة، مشيراً إلى المتابعة مع الاتحاد المصرى للتنس بشأن الاستعدادات الخاصة لمختلف البطولات وفى مقدمتها دورة الألعاب الاوليمبية.
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