تغريم مجدى عبد الغنى 200 ألف جنيه بقضيتين جديدتين لامتناعه عن تسليم ميراث

قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار حسام الدين بدوى بتغريم كابتن مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق فى قضيتين جديدتين متعلقتين بخلافات ميراث مع أقاربه.
أصدرت المحكمة حكم بتغريم "عبد الغنى" 100 ألف جنيه وكفالة 2000 جنيه في القضية المقيدة برقم 12102سنة 2020، كما قضت بتغريمه 100 ألف جنيه في القضية المقيدة برقم 12103 سنة 2020 وكفالة 2000 جنيه.
وكان مجدي عبد الغني لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أوضح أن مجموعة الأحكام القضائية الصادرة ضده من محكمة جنح الدقى، بسبب خلافات الميراث، هي أحكام غيابية "أول درجة"، وأنه بمجرد الطعن عليها تبدأ القضية من جديد.
وتابع "عبد الغنى" في رده، أنه ليس الخصم الوحيد في هذه القضايا، وأن هناك ورثة أخرين وهو واحد منهم، حول حقوق مالية يرى أنها خاصة بهم، وأنهم لجأوا بدورهم إلى القضاء، وكلهم ثقة في أحكامه العادلة.
وأضاف "عبد الغني"، القضايا المتداولة بين الورثة قضايا عديدة وننتظر الكلمة الفاصلة من القضاء المصري العادل الملزم لنا جميعا وكل طرف يبحث عن حقه فيها.
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