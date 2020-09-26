صفقات تبرأ منها الزمالك قبل الميركاتو الصيفى

مع اقتراب الميركاتو الصيفى وإعلان الزمالك دعم الفريق بـ5 صفقات جديدة دون الإعلان عنها لعدم إرباك صفوف الفريق، تبرأ مسئولو الأبيض من عدد من الأسماء المطروحة على الساحة خلال المرحلة الحالية والتى ترددت بقوة أنباء عنها فى ظل رغبة الزمالك فى دعم أكثر من مركز، ويرصدها اليوم السابع فى التقرير التالى :

عمر خربين

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن إدارة الكرة بالنادى تحت إشراف أمير مرتضى منصور لم تتحدث مع السورى عمر خربين، مهاجم الهلال السعودى، حول ضمه فى الموسم الجديد، بعد التقارير المختلفة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة وربطت اسم اللاعب بالانتقال إلى قلعة ميت عقبة، وأوضح المصدر ذاته أن النادى الأبيض لم يتقدم بأى عروض للنادى السعودى من أجل ضم اللاعب.

الغانى بواكى

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن إدارة الكرة بالنادى لم تدخل فى أى مفاوضات لضم المهاجم الغانى الدولى ريتشموند بواكي، بعدما كشفت تقارير صحفية غانية أن نادي الزمالك قدم عرضا بقيمة 2 مليون دولار لنادى ريد ستار بلجراد الصربي للتعاقد مع المهاجم الغانى، وأوضح التقرير أن المهاجم لم يشارك بشكل مستمر مع ناديه فى الموسم المنقضي بسبب الإصابات، وأوضح "التقرير" أن بواكي على رادار عملاق مصر نادى الزمالك، وقال التقرير نقلا عن إذاعة Light FM فى كوماسي، إن الزمالك قدم عرضا رسميًا بقيمة 2 مليون دولار إلى ريد ستار بلجراد، وبدأ محادثات مع النادى لضم المهاجم، وأن المحادثات تسير بسلاسة لكن العملاق الصربي لم يقبل عرض الزمالك حتى الآن. صالح جمعة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أنه لا يوجد مفاوضات لضم صالح جمعة صانع ألعاب فريق الأهلي، موضحًا أن الأبيض ليس فى حاجة لخدمات صالح جمعة، قائلا، "لا أحب أن يتاجر أحد باسم نادى الزمالك.. لا نرغب فى استغلالنا بأى شكل من الأشكال.. لسنا طرفًا فى علاقة صالح بالأهلي.. شخصيًا أحب صالح جمعة وأحب طريقة لعبه لكننا لم ولن نتفاوض معه أو مع وكيل أعماله".



