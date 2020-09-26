شكرا قرائنا.. اليوم السابع يصل لـ 8 ملايين متابع على "إنستجرام"

وصل إجمالي عدد المتابعين للحساب الرسمى لـ"اليوم السابع"، على موقع إنستجرام، إلى 8 ملايين متابع، في خطوة تعكس الثقة التى يوليها القراء لصحيفة وموقع "اليوم السابع" على مدار سنوات طويلة من التفوق والنجاح، وذلك انطلاقا من تقديم أفضل الخدمات الإخبارية، المعتمدة على الدقة والسرعة فى الوقت ذاته.

وبهذه الخطوة ومع تزايد عدد قراء ومتابعى موقع وصفحات "اليوم السابع" على منصات السوشيال ميديا المختلفة، فإن الصحيفة والموقع الإلكترونى يؤكدان من جديد، صدارتهما وتفوقهما على كافة المواقع المصرية والعربية سواء الإخبارية أو المواقع المتخصصة، وأيضًا التفوق الكاسح من خلال الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تقدم الخدمات الإخبارية فى أفضل صورة، وبدقة كبيرة، تعتمد فى المقام الأول على احترام القارئ وتقدم له المعلومة أو الخدمة فى قالب جذاب ومتجدد باستمرار.



صفحة اليوم السابع على انستجرام

"اليوم السابع" يضع دائما نصب عينيه، ضرورة إرضاء جميع الأذواق من خلال تقديم خدمة إخبارية متميزة، تشمل كافة المجالات الصحفية التى تهم القراء فى مصر والوطن العربى، وأيضًا يسعى لتقديم كافة الخدمات من خلال الموقع الإلكترونى أو الصحيفة الورقية، وكذلك المنصات المتعددة ووسائل التواصل الاجتماعى، حيث تتلقى هذه الحسابات آلاف الرسائل اليومية ما بين الأسئلة والاستفسارات التي يجيب عليها فريق متكامل ومتميز من المحررين الصحفيين.

الطفرة التى شهدتها حسابات "اليوم السابع" على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأشهر الماضية، وتنامى هذه الحسابات وزيادة أعداد متابعيها يوميا بعد يوم، ترجع لثقة القراء فى المؤسسة الصحفية الأولى، مصريا وعربية، لإدراك المتابعين على أنهم سيجدون كل ما يبحثوا عنه سواء فى الموقع الإلكترونى أو من خلال الحسابات الرسمية لليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعى، وأيضا تنبع ثقة القراء فى اليوم السابع، من دقة المعلومات والأخبار التى ينشرها اليوم السابع عبر موقع أو على منصاته فى وسائل التواصل الاجتماعى.



