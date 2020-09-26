مشيرة إسماعيل تصحح تاريخ ميلادها بعد الاحتفاء بها أمس واليوم: بتكبرونى ليه

كثيرة جدا المعلومات غير الصحيحة علي الكثير من المواقع حول ميلاد ووفاة بعض المشاهير وقد احتفلت أمس واليوم عدد من المواقع بعيد ميلاد الفنان مشيرة إسماعيل علي أنه يوم 26 سبتمبر ولكن عيد ميلادها الصحيح هو يوم 15 يناير عام 1952 كما أوضحت لنا وللكثير من المواقع والقنوات التي احتفلت بعيد ميلادها قائلة: أنا عيد ميلادي مش النهاردة.. بتكبروني عن سني ليه ؟

الفنانة مشيرة إسماعيل عملت من كل نجوم مصر فقدمت مع النجم عادل إمام مسلسل " دموع في عيون وقحة " كما قدمت معه بطولة مسرحية " الواد سيد الشغال " ومن أبرز أعمالها أيضا فيلم "المدمن" عام 1983 مع أحمد زكي، و"إخواته البنات" عام 1976 مع محمد عوض، و"احنا بتوع الأتوبيس" عام 1979 مع عادل إمام وعبدالمنعم مدبولي، و"تزوير في أوراق رسمية" عام 1984 مع محمود عبدالعزيز وميرفت أمين، و"زمن حاتم زهران" عام 1987 مع نور الشريف.

مشيرة إسماعيل بدأت عملها الفني من خلال برامج الأطفال في الإذاعة، وعُرف عنها هواية الرقص والاستعراض، وكانت أحد أشهر فنانات الفرقة القومية للفنون الشعبية والتحقت بالفرقة القومية للفنون الشعبية وهي في عمر11 عاما وكانت قد اعتزلت التمثيل، وارتدت الحجاب، وغابت عن الشاشة لفترة طويلة، ثم عادت مرة أخرى فى الجزء الخامس من مسلسل الكبير، والذى حقق نجاحًا كبيرًا.



