الإنجازات تتوالى.. مناطق عشوائية تتحول لمدن حضارية (إنفو جراف)

عملت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية على إعطاء أولوية لتطوير العشوائيات وتغيير حياة محدودى الدخل بشكل كامل، وتبنت استراتيجية للتخلص من مناطق الخطورة الداهمة وغير الآمنة. وفى أقل من 6 سنوات وخصوصا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية حكم البلاد، استطاع صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان، تنفيذ ما يقرب من 242 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية الخطرة، والتى كاد سكانها يموتون كل يوم نتيجة لخطوة تلك المناطق، فمنذ أن أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى أولوية لهذا الملف، وكافة جهات الدولة تعمل جنبا إلى جنب للانتهاء منه وتوفير حياة كريمة لسكان هذه المناطق، وتبلغ تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة نحو 36 مليار جنيه، فيما تصل قيمة الأراضى المقام عليها الوحدات السكنية لسكان هذه المناطق نحو 23.5 مليار جنيه.

مناطق عشوائية تتحول لمدن حضارية (1)

مناطق عشوائية تتحول لمدن حضارية (2)

مناطق عشوائية تتحول لمدن حضارية (3)

مناطق عشوائية تتحول لمدن حضارية (4)

مناطق عشوائية تتحول لمدن حضارية (5)

مناطق عشوائية تتحول لمدن حضارية (6)

مناطق عشوائية تتحول لمدن حضارية (7)

مناطق عشوائية تتحول لمدن حضارية (8)



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