الارشيف / أهم الاخبار

مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، ظهر اليوم السبت، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك عن دائرة ميت غمر حيث تجري عمليه التصويت يومي 7 و  8  نوفمبر المقبل.

 

وكان المستشار مرتضى منصور قد حصل على أعلى الأصوات على مستوى الجمهورية فى انتخابات2015.

 

22af7aeb-7357-47bf-971b-2ee66b62a98e

مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه للبرلمان

 

217f3fbe-4f64-4567-9cd8-362edefa8d55

مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه للبرلمان

 


عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا