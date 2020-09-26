محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته حنين بالرقص على أنغام "كورونا فيروس"..صور

احتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاد ابنته حنين، على أنغام أغنية "كورونا فيروس"، حيث شارك جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر فيه برفقة ابنته داخل السيارة وهما يرقصان على أغنيته الجديد.



محمد رمضان ينشر استوري احتفالا بعيد ميلاد ابنته

وحرص الفنان محمد رمضان على تهنئة ابنته حنين بعيد ميلادها، حيث كتب على الفيديو "عيد ميلاد سعيد"، وظهرا وهما يرقصان ويحتفلان بعيد الميلاد في السيارة على أنغام أغنية "كورونا فيروس".



محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته

من ناحية أخرى، شارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، بمقطع فيديو يظهر من خلاله بعض من جمهوره في محافظة الإسكندرية، وهم يرقصون على أغنيته الجديدة "يا حبيبي"، وكتب: "في إسكندرية النهاردة على أغنية يا حبيبي، ربنا يحفظكم ويحميكم".

وعلى جانب آخر، عقد المخرج محمد سلامة جلسات عمل مكثفة مع النجم محمد رمضان، والسيناريست ناصر عبد الرحمن، خلال الفترة الحالية للاستعداد لتصوير مسلسل "موسى" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، من إنتاج شركة سينرجى، حيث أجل المخرج محمد سلامة، هذه الجلسات من قبل بسبب انشغال محمد رمضان بتصوير كليبه الأخير "يا حبيبى" مع المغنى العالمى ميتر جيمس فى دبى.



محمد رمضان مع ابنته

ونشر سلامة صورة جمعته مع رمضان وناصر عبد الرحمن، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "جلسات عمل مكثفة مع النجم محمد رمضان والسيناريست الكبير ناصر عبد الرحمن، إنتاج شركة سينرجى.. موسى غير أى حد".

ومن المقرر أن يتناقش صناع المسلسل فى التفاصيل المبدئية من حيث أماكن التصوير سواء الداخلية أو خارج القاهرة، فضلا عن ملابس الشخصيات وترشيح باقى فريق العمل.

يذكر أن محمد رمضان قدم آخر أعماله بمسلسل "البرنس"، والذى لاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته النجوم أحمد زاهر، نور اللبناينة، ريم سامى، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إدوارد، محمد علاء، أحمد داش، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.



الفنان محمد رمضان وابنته



محمد رمضان مع ابنته حنين



محمد رمضان مع ابنته



