وداعا المنتصر بالله.. كوميديان من نوع خاص تميز بالبساطة فى الأداء ولم تفارقه الابتسامة حتى وفاته.. شارك الكبار فى أعمالهم السينم...

رحل الفنان المنتصر بالله بعد معاناة مع المرض لمدة تجاوزت الـ12 عاما، لكنه رغم مرضه لم تفارقه الابتسامة والتفاؤل والأمل، وكان دائما يضحك ويُضحك من حوله فهو من الفنانين الكوميديانات الذين لا تختلف روحه المرحة أمام الكاميرات وعلى المسرح عن الحياة والتعامل مع الناس وهى بالمناسبة ليست خاصية فى كل الممثلين الكوميديانات.



الراحل المنتصر بالله

الفنان المنتصر بالله كان دائما يقدم الكوميديا الطبيعية فيضحك جمهوره بمواقف وإفيهات غير متوقعة وكان لديه قدرة كبيرة علي الارتجال الكوميدى لا تتوفر فى غيره من أبناء جيله وبرغم انه لم يقدم البطولات المطلقة في أي عمل لكنه كان بطلا فى كل أعماله يسند أبطالا كثيرة في أعمالهم ويشاركهم البطولة.

المنتصر بالله كان فنانا متنوعا تألق فى المسرح وفى السينما وفى الدراما التليفزيونية وفي الإذاعة أيضا وحتي ظهوره في البرامج كان يحمل الكثير من التميز، وجميعنا نتذكر حلقته المميزة مع الفنان جورج قرداحي في برنامجه الشهير "من سيربح المليون" والحكاية الكوميدية التي رواها له حول سبب تسميته باسم المنتصر بالله.

المنتصر بالله فنان له مذاق خاص في الكوميديا وكل أدواره التي قدمها تكشف عن موهبة طبيعية وأداء سلس وبساطة جعلته محبوب من الجميع ومنذ أول ظهور له مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح، فى بداية السبعينيات كان مميزا وبعدها تألق وأصبح من نجوم الكوميديا في الوسط الفني ليتألق في تجسيد شخصيات فكاهية وقدم شخصيات بعيدا عن الكوميديا كشرير، لكن حتى فى تقديم الشر كنا نحبه فكان الشرير اللذيذ المحبوب.

من أهم أفلامه: تجيبها كده تجيلك كده هي كده، أسوار المدابغ، التحدي، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التي أحبتني، الطيب أفندي، الفضيحة، المعلمة سماح، المغنواتي، المواطن مصري، حارة الجوهري،، ياتحب ياتقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد الحكومة، فقراء ولكن سعداء، محامي تحت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، ناس هايصة وناس لايصة، يا ما أنت كريم يارب.



ممثل له مذاق خاص في الكوميديا

أما في المسرح فكان تألقه في مسرحية " شارع محمد علي " والمشهد الشهير الذي جمعه بالفنان وحيد سيف ونشاهده مئات المرات ونضحك من القلب كما قدم مسرحيات مثل : استجواب، حضرات السادة العيال، عائلة سعيدة جدا، علشان خاطر عيونك، مطلوب على وجه السرعة، العالمة باشا أما فِي التليفزيون فقدم: مسلسلات بدارة ، أنا وأنت وبابا في المشمش، حكايات بناتي، اجري اجري، راجل وست ستات، حقا أنها عائلة سعيدة جدا، شارع المواردي، لن أمشي طريق الأمس، الصحيح ما يطيح، أبناء ولكن، أيام المنيرة، أرابيسك، الشراغيش، آن الآوان، ماكو فكة، عيون، الدنيا لما تلف.

