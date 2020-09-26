السجن 15 سنة للمتهم بذبح ابنة عمه وأطفالها بـ"مذبحة كفر الدوار".. صور

قررت منذ قليل محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار بالبحيرة برئاسة المستشارين محمد أبو يدك وحسام الحداد ومحمد هانى مبارك وسكرتارية عبد العزيز فخرى الحكم على المتهم" ياسر.ع.ع " بذبح ابنة عمه وطفليها، بالسجن 15سنة، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط. ووجهت النيابة العامة برئاسة المستشارين على جاد ومرقص موريس للمتهم قتل المجنى عليها وطفليها بالإضافة إلى الشروع فى اغتصابها وظهرت الطفلة فرح التى تبلغ من العمر 6 أشهر وهى الوحيدة التى نجت من المذبحة بصحبة جدتها داخل محكمة الأحداث بكفر الدوار. يذكر أن الأجهزة الأمنية بالبحيرة فى أغسطس الماضى قد تلقت إخطارًا بالعثور على ثلاثة جثث لسيدة 23سنة وطفليها التوأم 3سنوات مذبوح أعناقهم بعزبة عثمان دائرة القسم. وكشفت تحريات المباحث قيام نجل عم المجنى عليها17سنة ويعمل سائق بارتكاب الجريمة بعد فشله فى التعدى عليها وخشية من افتضاح إمرة قام بذبحها وذبح طفليها وتركهم وفر هاربا وتم ضبط المتهم وأحيل إلى النيابة العامة والتى إحالته إلى محكمة جنايات أحداث كفر الدوار.



















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