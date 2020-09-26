الصحة السعودية تعلن تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، تسجيل 461 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة فى المملكة 332790 حالة، من بينها 11730 حالة نشطة ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية، مشيرة إلى تسجيل 769 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد حالات الشفاء إلى 316405 حالات.

وأوضحت الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن الحالات المسجلة منها 38% إناث، و62% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 84%، وكبار السن 5%.. فيما بلغ عدد الوفيات 4655 حالة، لافتةً إلى أنه أُجري 38528 فحصاً مخبرياً جديداً.



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