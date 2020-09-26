حريق هائل فى مجمع لحفظ الحاصلات الزراعية بالبحيرة.. صور

اندلع منذ قليل حريق هائل داخل مجمع لحفظ الحاصلات الزراعية بطريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعى" بالقرب من مدينة دمنهور بالبحيرة، وكان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة بالحادث.
انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد بلبع لمكان الواقعة، وتم الدفع بعدد 10 سيارات إطفاء لمكان الواقعة، وارتفعت ألسنة الدخان لعدة كيلومترات، وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة، وجارى السيطرة على الحريق ومنع امتداه إلى الأماكن المجاورة، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.
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