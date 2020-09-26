تشيلسي يستقبل ثلاثية من وست بروميتش خلال 28 دقيقة.. فيديو

أضاف فريق وست بروميتش ألبيون، هدفين أخرين فى شباك ضيفه فريق تشيلسي، خلال 3 دقائق، فى اللقاء، الذى يجمع الفريقين حاليا، على ملعب "ذا هاوثورنس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
سجل كالوم روبينسون، ثانى أهداف وست بروميتش، فى الدقيقة 25، وأضاف بارتيلى، الهدف الثالث، فى الدقيقة 28، لتصبح النتيجة تقدم وست بروميتش، بثلاثية نظيفة.
ويغيب أحمد حجازى، عن وست بروميتش، فى لقاء الليلة، بسبب الإصابة العضلية التى تعرض لها خلال التدريبات، وأبعدته عن المشاركة فى المباريات، منذ بداية الموسم الجاري.
فى المقابل يجلس الحارس الإسباني كيبا، على مقاعد بدلاء تشيلسي، بينما يحمى عرين البلوز، الحارس الأرجنتيني ويلى كاباييرو، كما يتواجد المدافع البرازيلى تياجو سيلفا، فى التشكيل الاساسي.
وكان تشيلسي، قد خسر مباراته الماضية، أمام ضيفه فريق ليفربول، بثنائية النجم السنغالى ساديو مانى، وفاز على برايتون، 3 – 1، فى مباراته الأولى، بينما خسر وست بروميتش، أول مباراتين، أمام كلا من ليسترسيتي وإيفرتون.
وبدأ تشيلسي، المباراة بالتشكيل التالى:
حراسة المرمى: كاباييرو
الدفاع: جيمس ، كريستينسن ، سيلفا ، ألونسو
الوسط: كانتى ، كوفاسيتش ، مونت
الهجوم: هافيرتز ، إبراهام ، فيرنر
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