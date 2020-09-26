أول تعليق من طليقة معز مسعود على أنباء ارتباطه بالفنانة حلا شيحة

أعربت اليوتيوبر بسنت نور الدين عن غضبها من خوض العديد من الأشخاص فى تفاصيل حياتها الشخصية، وذلك بعد انتشار صورة لها مع زوجها السابق معز مسعود، على خلفية انتشار شائعات عن زواج طليقها من الفنانة حلا شيحة، وقالت: "افتح السوشال ميديا ألاقي حياتى مشاع.. صورتي ضمن مجموعة صور فيها غزل وضحك بسبب قدر ربنا سبحانه وتعالى كتبه عليا إني أمرّ بيه، وخلاص القدر عدى وانتهى من حياتي ..أنا مش حلوى مغطاة وغيرى مش حلوى مكشوفة.. و ماحدش فينا مُجرد صورة برقم بيتعد تبع حد.. أنا أختك وهي قد تكون بنتك.. الكلام ده مؤذي لينا ولأهلنا".

وقالت بسنت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بفيس بوك: "كلنا كبشر طبيعيين لما بنمر بتجربة صعبة.. بيتاخد كتير من روحنا وعمرنا لغاية لما بنعرف نتجاوزها.. ولما بنفتكرها.. غصب عننا بيصحى فينا جزء من الألم ..من الأذى الشديد إن اللي حواليك يتعاملوا معاك كإنك (شىء) مش إنسان.. يستخدموا صورتك ويخوضوا فى حياتك الشخصية علشان أنت شخصية مشهورة.. وكإن المشهور مش إنسان من روح ودم وإحساس".



بسنت نور الدين

وتابعت بسنت: "بلاش حُب الشير واللايك يطغى على إنسانيتنا.. ودعوا الخلق للخالق.. دا (إماطة الأذى عن الطريق صدقة).. فما بالكم بإماطة الأذى عن مشاعر الناس".

ومن جديد عاد اسم الداعية "معز مسعود" ليتصدر مؤشرات البحث في جوجل خلال الساعات الأخيرة بعدما طاردته شائعات وجود قصة حب بينه وبين النجمة حلا شيحة وهذا ما أثار دهشة الجمهور خاصة بعدما ترددت شائعات حول قيمة المهر الذى طلبته حلا شيحة، وتم تقديره بــ 20 مليون جنيه، وبالرغم من هذا الجدل إلا أن الثنائى لم يؤكدا أو ينفيا علاقتهما.

لم تكن حلا شيحة هي النجمة الأولى التي يرتبط بها معز مسعود، فسبق وتزوج من الفنانة شيرى عادل في عام 2018 وأنتج لها مسلسل "السهام المارقة"، وقبل هذه الزيجة تزوج من إحدى مشاهير اليوتيوب وهى "بسنت نور الدين" في 2017 واستمر زواجهما فترة قصيرة جدا، أما أول زيجة له كانت من "سارة" صاحبة لقب ملكة جمال الجامعة الأمريكية عام 2003.



