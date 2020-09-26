خالد صلاح: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هدفها إعلاء قيمة الوعي للمواطن

قال الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إنه لا يعنيه اعتذار قناة الجزيرة على الإطلاق، مشيرا إلى أنه لو لم يكن هناك مظاهرات يصنوعها، لأنهم يسعون إلى إسقاط هذه الدولة فقط، هو هدفهم الأول والأخير، وعلق قائلا: "إننا في معركة وعي حقيقية.. مصر كلها لازم تبقى فاهمة قد إيه حجم التضليل، وعلى فكرة كل قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسي هدفها إعلاء قيمة الوعي لدى المواطن المصري".

وأضاف خلال حلقة استثنائية له مع الإعلامي يوسف الحسيني على قناة اكسترا نيوز: "حتى لو هناك أي نوع من أنواع الاحتجاج، في فرق إنك تمارس حقوقك الدستورية، وإنك تتركب من تيار أو اتجاه سياسي، مفيش قرارات جاية من السما كل القرارات لازم تتراجع وتتشاف".

وعلق الإعلامي يوسف الحسيني، قائلا: "اللي عنده دم أحسن من اللي عنده فلوس، الناس دي بتدعي المهنية والتغطيات الحية، فلو غلطت أطلع قول، وأنت يا خالد لما بتنزل أي خبر مش قبلها بتتحرى الدقة قبل ما تنشر".