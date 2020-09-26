يوسف الحسينى لخالد صلاح: كان فيه مظاهرة بنزلة السمان.. والأخير يرد: "هانخبي ليه؟"

شدد الإعلامي يوسف الحسيني، على رفضه اتهام الإعلام والصحافة المصرية بأنهم "مطبلاتية"، مضيفا: "مش بيخبى المظاهرات لكن فيه حاجات لم يتم تغطيتها، مثل مظاهرة نزلة السمان بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة".

وأضاف الحسينى خلال استضافته في حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الإرهابية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، على شاشة اكسترا نيوز، اليوم السبت: محتاجين نحلل الإعلام المصري والاعلام المعادي.. كان فيه مظاهرة في نزلة السمان، وأنا دورى كمان أشوف ليه أنا غطيت حاجة زى قطع الطريق ومظاهرة نزلة السمان مغطتهاش".

وقال يوسف الحسيني، بعض النشطاء أعلنوا إن فيه مظاهرة في نزلة السمان، وأن هذه المظاهرة تم عرضها فى الاعلام المعادي.

من جانبه، استبعد الكاتب الصحفى خالد صلاح، عدم تغطية أي مظاهرات، قائلا: "لونعرف إن فيه مظاهرة كنا نزلنا غطيناها.. أنا معرفش إن فيه مظاهرة في نزلة السمان، وهانخبي ليه مظاهرة".

ورد يوسف الحسينى قائلا: فيه ناس كتيرة كتبت انه فيه حاجة في نزلة السمان، وناس كاتبت إن فيه ناس نزلت.. كان فيه مظاهرة وناس شاركت فيها وبعض النشطاء مثل "تامر على " الذى أعلن مشاركته في المظاهرة.

وعرض البرنامج لقطات من برنامج الهارب محمد ناصر المذاع على قنوات الإعلام المعادي، تكشف نزول مظاهرة في منطقة نزلة السمان.