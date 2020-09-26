فيديو.. باتشيكو فى الطريق إلى القاهرة من أجل قيادة الزمالك

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، فيديو، للبرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للفريق والعائد لقيادة الأبيض فى الولاية الثانية له، وذلك خلال رحلته القاهرة حيث سيصل إلى مطار القاهرة الدولى فى تمام الحادية عشر والنصف من مساء اليوم، السبت، من أجل توقيع عقود تعاقده لقيادة الأبيض لمدة عام، على أن يكون وصوله برفقه مساعديه وهما الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، على أن يتم تحديد موعد وصول السنغالى خاديم فاى، مدرب حراس المرمى الذى سيتولى مهمة تدريب حراس مرمى الأبيض مع الجهاز الفنى الجديد بقيادة باتشيكو، وفقًا لظروف الطيران.

وقال إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق أن أمير مرتضى أبلغه بخبر رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق في الرابعة صباحا وكان متفاجئا من موقف المدرب الفرنسي والموضوع كان مفاجأة للجميع داخل النادى، تابع:"مرتضى منصور شكل لجنة إدارة الأزمات للتعامل مع قرار رحيل كارتيرون ولايجاد مدير فني في أسرع وقت".

أكمل تيجانا قائلا:" الزمالك كان بحاجة إلى مدير فني لا يغير طريقة لعب كارتيرون بسبب ضيق الوقت قبل خوض مباريات نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، وترشيحات المدربين انحصرت في 7 مدبين منهم فيريرا وجروس وكالدويرون وباتشيكو وهوجو بروس ومدرب تشيكي.، وفيريرا وافق على تدريب الزمالك لأنه متابع جيد للفريق ويعلم أنه يملك لاعبين مميزين ولكن الوقت أمامه كان ضيق لأن كل مساعديه أصبحوا مديرين فنيين".

وتابع إسماعيل يوسف:"معاون فيريرا الذي كان يساعده في تدريب الزمالك عام 2015 انضم للعمل مع باتشيكو بعد رحيل فيريرا عن الزمالك، وحاليا سيكون ضمن مساعدي باتشيكو في جهاز الزمالك الجديد، وجروس كان لديه مشكلة أنه يرغب في إبرام عقد لمدة شهرين فقط كما أنه كان مقبل على إجراء عملية جراحية في عينه والطبيب حذره من تأخير العملية لذا استبعدنا جروس".

وأضاف يوسف:"كنا نجري مقابلات مع المدربين المرشحين لتدريب الزمالك عن معرفته عن الفريق وهل سيقوم بتغيير طريقة اللعب التي سيعتمد عليها، وباتشيكو على معرفة بكل لاعبي الزمالك الحاليين بما فيهم أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وحاليا لديه إمكانيات هجومية رائعة".

يذكر أن البرتغالى جايمي باتشيكو سيتولى قيادة الزمالك لمدة عام عقب التعاقد معه من قبل الزمالك، بشكل رسمى لتولى المسؤولية الفنية للفارس الأبيض بعدما قاد طارق يحيى الفريق بشكل مؤقت عقب رحيل كارتيرون.