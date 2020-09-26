يوسف الحسينى بعد صفعة المتحدة للخدمات الإعلامية: "الإخوان النهاردة لبسوا بمبى"

سخر الإعلامى يوسف الحسينى، من قنوات الإخوان الإرهابية، بعد فضح فبركة فيديوهات لمظاهرات نزلة السمان، وقام بتقليد مذيع الإخوان معتز مطر، قائلا:" معتز بيلبس زيى، يروح واقف ويقولك مظاهرة نزلة السمان، أخيرا الجماهير نزلت، الأحرار في كل مكان، أنا أقولها علانية وصراحة مصر لن تهدأ".

وقال الحسينى خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الإرهابية، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع خالد صلاح رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة "اليوم السابع": "الإخوان النهاردة لبسوا بمبى، منتهى الإغراء، حاجة تفرح".

وفضح خالد صلاح رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، قنوات الإخوان الإرهابية، وعرض كواليس مظاهرات نزلة السمان، والتي تم فبركتها وعرضها على قنواتهم.

وقال خالد صلاح: "قنوات الشرق ومكملين ورصد اللي غطوا مظاهرات نزلة السمان، وأحنا الإعلام المصرى بيخبى الحقائق ومبيعرضش المظاهرات".

ودخل خالد صلاح والإعلامى يوسف الحسينى، في وصلة ضحك وسخرية من الإعلام الإخوانى، قائلاً "إن هذه المظاهرة كلها مزيفة وتم تصويرها في استوديو، والأساتذة بتوع الإعلام المهنى، بيقولوا الإعلام المطبلاتى في مصر، بياخدوا أي بلا أزرق موجود على الإنترنت، احنا في اليوم السابع بعتنالهم مظاهرة قديمة وذاعوها".

وأكد أن هذا الفيديو إهداء من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتقول لكم :"نشكركم على حسن تعاونكم".

