اليونان تسجل 315 إصابة و9 وفيات جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، اليوم السبت، تسجيل 315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسع وفيات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة اليونانية، في بيان أوردته صحيفة ريبورتر اليونانية على موقعها الإلكتروني، إن العدد الإجمالي للحالات ارتفع إلى 17 ألفا و228 حالة بينما بلغت حالات الوفاة 376.



وأضافت الوزارة أن 199 حالة تعافت تماما من المرض وخرجت أمس من المستشفى بينما هناك 68 حالة لا تزال متصلة بأجهزة التنفس الصناعي.

