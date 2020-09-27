أعلنت وزارة الصحة اليونانية، اليوم السبت، تسجيل 315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسع وفيات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة اليونانية، في بيان أوردته صحيفة ريبورتر اليونانية على موقعها الإلكتروني، إن العدد الإجمالي للحالات ارتفع إلى 17 ألفا و228 حالة بينما بلغت حالات الوفاة 376.
وأضافت الوزارة أن 199 حالة تعافت تماما من المرض وخرجت أمس من المستشفى بينما هناك 68 حالة لا تزال متصلة بأجهزة التنفس الصناعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليونان تسجل 315 إصابة و9 وفيات جديدة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.