مركز السموم بالإسكندرية يستقبل أول حالة مصابة بتسمم نبات السيكاس

استقبل مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، أول حالة مصابة بادعاء تسمم نتيجة تناوله جزء من نبات السيكاس والذى يعد أحد نباتات الزينة، ولا يستخدم كغذاء للإنسان.

وأكد مصدر طبي بالمركز، أن المصاب قام بالتواصل مع الأطباء بالمركز عبر "فيس بوك" وأنه يشعر بتنميل في الفم وتعب شديد في المعدة وخمول في كامل الجسد، وتم إخباره بالحضور فوراً إلى المركز لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتى أظهرت أنه أكل الجزء الأعلى من النبات (اللب)، ما يؤكد سمية النبات لاحتوائه على مواد مسرطنة تصيب الإنسان بالفشل الكبدى.

وكان قد أصدر مركز السموم بيان عبر صفحته يحذر فيه من تناول نبات السيكاس وأن جميع أجزاء نبات السيكاس سامة وخصوصاً البذور كونها تحتوى على أعلى مستوى من مادة السيكاسين السامة، والذي يسبب تهيج الجهاز الهضمى، وأن حال تناول جرعات عالية من النبات يصيب الإنسان بالفشل الكبدى، بالإضافة إلى أن مادة السيكاسين تحتوى على مادة مسرطنة، وفقا لما كشفته أبحاث علمية عالمية حديثة في هذا الشأن، وتسمية النبات بجانب تأثيره على الإنسان، ففى حالة تناوله من حيوانات أليفة قد يصل الأمر إلى موت الحيوان في الحال.

