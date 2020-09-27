تعرف على مناطق بالجيزة سعر التصالح بمخالفات البناء بها من 50 لـ100 جنيه

تشهد المراكز التكنولوجية بأحياء ومدن الجيزة والوحدات المحلية، إقبالا كبيرا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، بالتزامن مع التخفيضات التى أعلنت عنها محافظة الجيزة، ظهرت عدد من الشوارع الهامة يتم احتساب القيم السعرية بها من 50 لـ100 جنيه على المتر.

ويعرض "اليوم السابع" عناوين المناطق التى جرى تقييم سعر التصالح بها من 50 لـ100 جنيه:

1- أوسيم بالكامل للشوارع بعرض من 6 إلى 9 أمتار والشوارع الأقل من 6 أمتار، والوحدات المحلية ببرطس والكوم الأحمر والبراجيل وبشتيل والقرى التابعة لها، وذلك للشوارع بعرض من 6 إلى 9 أمتار والشوارع الأقل من 6 أمتار.

2- كرداسة بالكامل للشوارع بعرض من 6 إلى 9 أمتار والشوارع الأقل من 6 م، والوحدات المحلية بناهيا - صفط اللبن - ابورواش - ارض اللواء - كفر حكيم والقرى التابعة لتلك الوحدات المحلية، وذلك للشوارع بعرض من 6 إلى 9 م والشوارع الأقل من 6 م.

3- منشأة القناطر بالكامل لكافة الشوارع والوحدات المحلية ولكافة مساحات الشوارع من 6 م وحتى 12 م، وتشمل المدينة والوحدات المحلية بنكلا وأبو غالب ووردان وكفر حجازى وبنى سلامة والجلاتمة والمنصورية وبهرمس وبرقاش والقرى التابعة لتلك الوحدات المحلية.

4- الواحات البحرية بالكامل لكافة الشوارع والوحدات المحلية ولكافة مساحات الشوارع من 6 م وحتى 12 م، وتشمل مركز الواحات البحرية والوحدات المحلية بمنديشة والقصر والزبو والقرى التابعة لها.

5-أبو النمرس بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 م و9 م وتشمل مدينة أبو النمرس والوحدات المحلية بشبرامنت والمنوات ومنيل شيحة والقرى التابعة لها.

6- الحوامدية بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 و9 م.

7- البدرشين بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 و9 م.

8- العياط بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 و9 م.

9- الصف بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 م و9 م.

10- أطفيح بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 م و9 م.

