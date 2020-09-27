شبكة CNN تسلط الضوء على صفعة المتحدة للخدمات الإعلامية لأبواق الإرهاب

سلطت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، الضوء على الصفعة التي وجهتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقناة الجزيرة القطرية، بعد كشفها للعالم حجم الكذب وتزييف الحقائق التي تقوم ببثها القناة القطرية، والقنوات التحريضية التابعة للإخوان والمعادية لمصر.





وقالت الشبكة، في تقرير لها، إن شركة مالكة لعدد من وسائل الإعلام المصرية، قال إنها أنتجت مقاطع فيديو تمثيلية، وأرسلتها إلى شبكة "الجزيرة" الإخبارية القطرية، التي بدورها أذاعتها باعتبارها لمظاهرات حدثت ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعبر قناة "CBC Extra" الإخبارية المصرية، جرى بث مشاهد بعنوان "إزاي تفبرك مظاهرة".. وكانت لما قالت القناة إنها كواليس تصوير أحد المقاطع الفيديو "المفبركة" داخل "استديو"

وخلال مقطع الفيديو ظهر تجمع لمجموعة من الأفراد، فيما تردد صوت شخص في خلفية المشهد، بدا أنه يوجههم خلال عملية التصوير، قائلا: "متضحكش، كأنك في مظاهرة بجد".

ونقلت الشبكة الأمريكية تعليق خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة "اليوم السابع"، خلال حلقة استثنائية لفضح فبركة أبواق الإرهاب للمظاهرات في مصر: "دي مظاهرة كلها مُزيفة، مُصورة في استديو، بياخدوا (يعني قناة الجزيرة) أي شيء وينشروه"، مُضيفا أن ذلك "إهداء من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبتقول لكم نشكركم على حسن تعاونكم".

