7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

شهد اليوم السبت 26 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يرفض اقتراحاً بالتعاقد مع كوبر لخلافة فايلر، واتحاد الكرة يخاطب محمد صلاح والحضرى وحسام حسن وشحاتة.. اعرف السبب.

الأهلي يرفض اقتراحاً بالتعاقد مع كوبر لخلافة فايلر

رفض مسئولو النادي الأهلي اقتراحاً تقدم به البعض داخل النادى بالتعاقد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر، لخلافة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني الحالى، والذى سيرحل عن الفريق عقب مباراة الترسانة المقرر لها الأربعاء المقبل فى كأس مصر. تحول عينة كورونا لحارس الأهلي إلى سلبية واستمرار حالة مدرب الفريق أثبتت التحاليل التى خضع لها على لطفي، حارس مرمى الأهلي، خلال الساعات الماضية، تحوّل عينة الحارس من إيجابية إلى سلبية، لتؤكد تعافى الحارس من فيروس "كورونا" الذى أصيب به مؤخراً برفقة ياسر إبراهيم مدافع الفريق وديفيد سيزا المدرب العام للأهلي، وتماثل ياسر إبراهيم للشفاء منذ أيام وعاد لتدريبات ومباريات الفريق بعد تحوّل عينته من إيجابية إلى سلبية، وتحوّلت عينة على لطفى منذ ساعات إلى سلبية لكن مازالت عيّنة سيزا إيجابية. الزمالك يكشف سبب التراجع عن صفقة ضم الأنجولى آري بابل كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك سبب التراجع عن صفقة ضم الأنجولى آرى بابل، جناح أول أغسطس الأنجولى، أنه كان ضمن الاختيارات التى تم استبعادها من الحسابات فى الموسم الجديد، حيث تم تفضيل عدم إتمام الصفقة رغم الحصول على توقيعه لمدة ثلاثة مواسم فى صفقة انتقال حر، قبل أن يتم اتخاذ قرار بالتراجع عن صفقة ضمه لخروجه من الحسابات. الأهلي يرفض عرضاً إماراتياً لشراء محمد شريف ويغلق الباب أمام إنبى أخطر مسئولو النادى الأهلى نظراءهم فى إنبى برفض تمديد إعارة محمد شريف، لاعب القلعة الحمراء المُعار للنادى البترولي، كما رفضت إدارة الأهلى عرضاً إماراتياً تلقاه اللاعب خلال الفترة الماضية لحاجة الفريق لجهوده فى الموسم المقبل، وأكد جهاز الكرة بالنادى الأهلى لمحمد شريف أنه سيعود للفريق قريباً بعد انتهاء الموسم الجارى، وعليه إغلاق الباب أمام كل العروض التى تلقاها مؤخراً من الخارج أو من إنبى لتمديد عقده. اتحاد الكرة يخاطب محمد صلاح والحضرى وحسام حسن وشحاتة.. اعرف السبب كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أنه سيتم مخاطبة رموز الكرة المصرية من أجل إرسال بعض متعلقاتهم وجوائزهم الشخصية لوضعها فى المتحف الذى يتم تجهيزه حالياً بمشروع الهدف، كما هو الحال فى عدد من متاحف الاتحادات الكبرى، والتى يتم وضع بها البطولات والكؤوس التى حصل عليها المنتخبات وأفضل الجوائز، إلى جانب صور ومتعلقات الرموز الرياضية الكروية.

يحاول مسئولو النادي الأهلي الإبقاء على السويسرى رينيه فايلر لمدة شهر واحد، بحيث يقود الفريق حتى نهاية البطولة الأفريقية ويرحل بعدها مباشرة.

اتحاد الكرة يطبق التأمين الإجباري علي الأندية الموسم المقبل استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي تطبيق التأمين الاجباري علي اللاعبين والأندية في الموسم المقبل وتخصيص هذا التأمين في علاج أي لاعب يتعرض لإصابة أو مرض مزمن يهدد مسيرته الكروية خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر والذي تعرض لمرض نادر في الاعصاب أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة وتهدد استكماله لعب الكرة مجددا .



