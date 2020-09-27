كيف فضحت "المتحدة للخدمات الإعلامية" الجزيرة وإعلام الإرهابية.. فيديو مظاهرة نزلة السمان الوهمية يؤكد أكاذيب الإعلام المعادى.. و...

مؤكد أن كل مايفعله إعلام جماعة الإخوان الإرهابية في قطر وتركيا، وقنوات الشر المتمثلة في الجزيرة والشرق ومكملين، يتسم بالكذب والزيف والفبركة، وصار منهجهم الواضح للجميع، بأنهم كاذبون وأفاقون، وأن بضاعتهم دائما التزييف وعدم التدقيق، إلا أن الصدمة التي وجهتها لهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ربما تكون صدمة كبيرة داخل كافة الأوساط الإعلامية الإخوانية، وذلك لأن الفيديوهات الصادمة كشفت كل منهج الإخوان في عدم المصداقية، وافتعال صور غير حقيقية عن مصر، واستطاعت المتحدة توجيه الصفعة تلو الصفعة لإعلام الإخوان، وكشف كل ألاعيبهم الشيطانية، بل وكشفت مدى السطحية والتفاهة التي يتميز بها الإخوان وأعلامهم، الذى فقط يخرج دون أي تحضير وإعداد، ومايبحثون عنه فقط هو الدولارات من أصحاب القنوات من الأجهزة التي تديرهم.

وما قامت به الشركة المتحدة، كشف كل خدع قنوات الجزيرة وإعلام الإرهابية، ووضعهم في مساحتهم الطبيعية في وحل الفبركة والتزييف، وذلك لأنهم لا يمتلكون أي معايير في المهنية والدقة والمراجعة، بل أن أكبر همهم هو إذاعة أجواء من الفوضى، وصناعة صورة غير حقيقية عن مصر، وذلك بالاعتماد على التزييف والفبركة، وهو ماحدث حرفيا في فيديو نزلة السمان، والذى قام بصناعته داخل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقامت قنوات الإخوان وصفحاتهم باذاعة الفيديو كأنه مظاهرة حقيقية، وذلك ما ثبت كذبه، وأنه فيديو مصنوع داخل الشركة المتحدة، وقامت ببثه، وقامت قنوات الاخوان باذاعته كأنه مظاهرة اليوم.

وكان خالد صلاح ، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، قد فضح قنوات الإخوان الإرهابية، وعرض كواليس مظاهرات نزلة السمان، والتي انتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسى، فى أحد ستوديوهاتها، وإرسلتها للجزيرة والقنوات الإرهابية التى أبتلعت الطعم وأذاعتها باعتبارها مظاهرات حقيقية.

وقال خالد صلاح ، خلال حلقة استثنائية حول تغطية إعلام الجماعة الإرهابية، على فضائية "إكسترا نيوز"،: "قنوات الشرق ومكملين ورصد اللي غطوا مظاهرات نزلة السمان، واحنا الإعلام المصرى بيخبى الحقائق ومبيعرضش المظاهرات".

وسخر خالد صلاح والإعلامى يوسف الحسينى، من الإعلام الإخوانى، قائلاً "إن هذه المظاهرة كلها مزيفة وتم تصويرها في استوديو، والأساتذة بتوع الإعلام المهنى، وبيقولوا الإعلام المطبلاتى في مصر، بياخدوا أي بلا أزرق موجود على الإنترنت، احنا في "اليوم السابع " بعتنالهم مظاهرة قديمة وذاعوها".