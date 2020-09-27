الأهلي يجهز البدلاء والصاعدين لمواجهة الترسانة بالكأس

أغلق الجهاز الفني للفريق مباراة طنطا التى أقيمت أمس ، السبت، بالجولة الـ30 لبطولة الدوري وفتح ملف مباراة الترسانة في الكأس والتى ستشهد مشاركة عدد كبير من لاعبي الفريق غير الأساسيين ومعهم الصاعدين بهدف تجربتهم ومنحهم فرصة بعدما حالت الظروف دون مشاركتهم طوال الفترة الماضية.

بعيداً عما سبق، رفع مسئولو الاتفاق السعودى، المقدم للأهلى من أجل شراء المغربى وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر، بصفة نهائية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث وضع مسئولو الأهلى سيناريو حال رفض أزارو تمديد عقده، والذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل، واستقر المسئولون على بيع المهاجم الدولى نهائياً حال عدم التوصل معه لاتفاق بشأن تمديد عقده، وتم تحديد مبلغ 2 مليون دولار، كحد أدنى لبيع اللاعب ، وفى البداية أقترح الاتفاق السعودى شراء اللاعب نهائياً مقابل 400 ألف دولار على أن يتم الالتماس لدى الاتحاد السعودى لكى يتم قيد اللاعب بعد منع قيده هناك، عقب رفضه استكمال مدة إعارته هذا الموسم، إلا أن الأهلى رفض المقترح، ليرفع الاتفاق عرضه لـ 600 ألف دولار من أجل الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى..وكان الأهلى رفض عرض صينى للاعب وصلت قيمته لـ10 ملايين دولار من موسمين فقط وبالتالى فليس من الطبيعى أن يتم بيعه بقيمة أقل من المبلغ المُحدد.

وينتظر مسئولو الأهلى وصول وليد أزارو من الإجازة التى يقضيها فى بلده، وذلك لبدء مفاوضات تمديد عقده بشكل رسمى لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، وذلك بعد قطع إعارته فى الدورى السعودى، ويضع مسئولو الأهلى شرطا لاستمرار وليد أزارو فى صفوف الفريق بالموسم الجديد وهو موافقته على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، وعرض مسئولو الأهلى على أزارو رفع قيمة عقده من 700 ألف دولار إلى مليون دولار سنويا، وهو العرض الذى لم يوافق عليه اللاعب حتى الآن بشكل رسمى.